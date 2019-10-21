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В Тюмени стартовал конкурс «Кадет года – 2020»

21 октября 2019, 04:51
Фото: Тюменское президентское кадетское училище
кадеты
В Тюменском президентском кадетском училище начался конкурс, который проходить уже в шестой раз.
Сюжет
Тюмень

В конкурсе «Кадет года – 2020» примут участие 32 человека 5-11 курсов. Итоги мероприятия подведут ближе к маю следующего года. До этого времени кадеты смогут показать свои силы, способности, знания и умения, а также физическую и строевую подготовку.

Начальник училища генерал-майора Михаил Логинов и компетентное жюри под его председательством определит победителя. На финальное мероприятие, во время которого состоится и награждение, планируют позвать ветеранов Великой Отечественной войны и представителей Совета ветеранов Тюмени.

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#Новости#Кадеты#Тюменская область#Конкурсы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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