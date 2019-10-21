В Тюмени будут судить водителя такси, сбившего на «зебре» 6-летнего мальчика

Свою вину водитель-студент признал. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд. Санкция статьи предусматривает: ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Кроме этого, водителя может ожидать до 2 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.