nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени будут судить водителя такси, сбившего на «зебре» 6-летнего мальчика

21 октября 2019, 09:14
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени водитель такси, по вине которого пострадал 6-ти летний мальчик, отправится под суд.
Сюжет
Тюмень

В отношении водителя, 20-летнего студента, сбившего на «зебре» мальчика, возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам уголовного дела, водитель через мобильное приложение «Яндекс» принимал заказы на перевозку пассажиров. В конце августа он вез клиентов на арендованном автомобиле. В тот момент в авто были установлены шины разных размеров и моделей, а также они были ошипованными и неошипованными, что недопустимо.

Водитель вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов по улице Широтной молодой человек сбил 6-летнего мальчика. Ребенок вместе с мамой переходили дорогу по «зебре». Мальчику причинен тяжкий вред здоровью. У него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени.

В Тюмени 16-летний подросток сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Узнать подробнее

Свою вину водитель-студент признал. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд. Санкция статьи предусматривает: ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Кроме этого, водителя может ожидать до 2 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

#Новости#Общество#ДТП#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25