В Тюмени будут судить водителя такси, сбившего на «зебре» 6-летнего мальчика

В отношении водителя, 20-летнего студента, сбившего на «зебре» мальчика, возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Согласно материалам уголовного дела, водитель через мобильное приложение «Яндекс» принимал заказы на перевозку пассажиров. В конце августа он вез клиентов на арендованном автомобиле. В тот момент в авто были установлены шины разных размеров и моделей, а также они были ошипованными и неошипованными, что недопустимо.
Водитель вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов по улице Широтной молодой человек сбил 6-летнего мальчика. Ребенок вместе с мамой переходили дорогу по «зебре». Мальчику причинен тяжкий вред здоровью. У него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени.
Свою вину водитель-студент признал. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд. Санкция статьи предусматривает: ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Кроме этого, водителя может ожидать до 2 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.