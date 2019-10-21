Тюменская область платит 6 млн рублей за бездействующий спецвагон

Вагон имеет служебное и гостевое купе. Здесь есть необходимая мебель, подключение к сети, кухня, душ. По данным Znak.com, с 2017 по 2019 год ежегодное обслуживание спецвагона увеличилось на 2 млн рублей. При этом он не используется по назначению, число вагоно-часов в годовых отчетах организации — ноль.