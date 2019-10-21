Тюменская область платит 6 млн рублей за бездействующий спецвагон

Дочерняя структура «РЖД» была единственной компанией, подавшей заявку на аукцион. Она выигрывала торги в 2017 и в 2018 году. Все результаты и документы по тендеру опубликованы на сайте госзакупки.
Подрядчик должен поддерживать вагон в хорошем состоянии, проводить техническое обслуживание, предоставить проводников. Государственный контракт заключен до конца 2020 года.
Вагон имеет служебное и гостевое купе. Здесь есть необходимая мебель, подключение к сети, кухня, душ. По данным Znak.com, с 2017 по 2019 год ежегодное обслуживание спецвагона увеличилось на 2 млн рублей. При этом он не используется по назначению, число вагоно-часов в годовых отчетах организации — ноль.