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Тюменская область платит 6 млн рублей за бездействующий спецвагон

21 октября 2019, 11:59
Фото: 1Mi
Спецвагон для губернатора обойдётся Тюменской области в 6 млн рублей. Подряд на оказание услуг получила АО «Федеральная пассажирская компания».

Дочерняя структура «РЖД» была единственной компанией, подавшей заявку на аукцион. Она выигрывала торги в 2017 и в 2018 году. Все результаты и документы по тендеру опубликованы на сайте госзакупки.

Подрядчик должен поддерживать вагон в хорошем состоянии, проводить техническое обслуживание, предоставить проводников. Государственный контракт заключен до конца 2020 года.

Вагон имеет служебное и гостевое купе. Здесь есть необходимая мебель, подключение к сети, кухня, душ. По данным Znak.com, с 2017 по 2019 год ежегодное обслуживание спецвагона увеличилось на 2 млн рублей. При этом он не используется по назначению, число вагоно-часов в годовых отчетах организации — ноль.

#Новости#Тюменская область#Госзакупки#Александр Мязин#Экономика
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