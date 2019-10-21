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Под Тюменью мужчина убил человека пощечиной

21 октября 2019, 10:25
Фото: 1Mi
Под Тюменью вынесли приговор мужчине, который слишком сильно ударил знакомого по лицу. Пострадавший неудачно упал на грунтовую дорогу и получил тяжелые травмы. Через две недели он скончался.

Следствие отмечает, что инцидент произошел в апреле 2019 года. Между тем, подозреваемый помог добраться знакомому домой, далее приехала скорая помощь и госпитализировала потерпевшего. Действия подсудимого суд квалифицировал как причинение смерти по неосторожности. Мужчина полностью признал свою вину.

На основании положительной характеристики с работы и других смягчающих моментов суд назначил обвиняемому один год лишения свободы, сообщают в пресс-службе Тюменского районного суда.

Три года назад в областной столице произошел похожий случай. Тогда 21-летний злоумышленник ударил оппонента кулаком по лицу. Мужчина неудачно упал и позже скончался в больнице.

#Новости#Несчастный случай#Суды#Александр Мязин#Происшествия
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