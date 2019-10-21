Опыт тюменских энергетиков применяют в масштабах страны

Компания СУЭНКО первой в Тюмени и Тюменском муниципальном районе начала осуществлять проект передачи электрических сетей на баланс территориальных энергокомпаний. В результате на баланс СУЭНКО приняты сети 45 товариществ. В 27 из них дачники (6 700 человек) перешли на прямые договоры энергоснабжения, еще в 18 проходят активные подготовительные работы.
Механизм передачи сетей на баланс ресурсоснабжающей организации, разработанный в трехстороннем продуктивном диалоге властей, энергетиков и дачных сообществ после удачного тестирования приобщен к всероссийской практике.
СУЭНКО была проделана значительная работа, компания преодолела сложности первопроходцев и добилась видимых результатов.
«Участвуя в этом проекте, СУЭНКО реализует государственную задачу по консолидации электросетевого комплекса - главного условия для развития российской энергетики. Также это возможность применить накопленный опыт и реализовать профессиональный потенциал. СУЭНКО была проделана значительная работа, компания преодолела сложности первопроходцев и добилась видимых результатов», - комментирует ситуацию Алексей Бобров, акционер АО «СУЭНКО».
Перед запуском «пилота» все электросети СНТ и ДНТ принадлежали дачникам. До границ дачного общества их обслуживали энергетики, далее – сами владельцы. Сегодня оборудование, установленное несколько десятилетий назад, изношено и требует реконструкции. Мощность оборудования рассчитана на минимальное количество бытовой техники и только временное проживание садоводов в летний сезон. Товарищества зачастую не имеют возможности и средств самостоятельно содержать и обслуживать энергообъекты и сети. В результате - перебои с подачей электроэнергии и скачки напряжения.
В 2019 году к наступлению холодов компания СУЭНКО решила вопрос всесезонного электроснабжения более 1000 тюменских дачников. Энергетики продолжают принимать на баланс электросети садовых товариществ.
«Вопрос надежности электроснабжения СНТ во многом зависит от самих садоводов, поскольку право принять решение о передаче сетей и инициировать это процесс есть только у них. Мы, в свою очередь, прилагаем максимальные усилия организуя консультации и выполняя технические работы», - отмечает директор компании СУЭНКО Данил Анучин.
Деятельность СУЭНКО получила положительный отклик дачников не только в рамках реализации проекта. В компанию приходят письма с благодарностью за помощь в решении вопроса энергоснабжения, в т.ч. при устранении аварий. Энергетики настроены на дальнейшее продуктивное взаимодействие.