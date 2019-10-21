Опыт тюменских энергетиков применяют в масштабах страны

Перед запуском «пилота» все электросети СНТ и ДНТ принадлежали дачникам. До границ дачного общества их обслуживали энергетики, далее – сами владельцы. Сегодня оборудование, установленное несколько десятилетий назад, изношено и требует реконструкции. Мощность оборудования рассчитана на минимальное количество бытовой техники и только временное проживание садоводов в летний сезон. Товарищества зачастую не имеют возможности и средств самостоятельно содержать и обслуживать энергообъекты и сети. В результате - перебои с подачей электроэнергии и скачки напряжения.