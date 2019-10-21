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На Ямской иномарка опрокинулась на бок из-за аварии с «ГАЗелью»

21 октября 2019, 11:57
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 21 октября около 15:03 произошло ДТП с участием паркетного внедорожника и «ГАЗели». В результате иномарка опрокинулась на бок.
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Тюмень

Инцидент произошел на улице Ямская. В результате столкновения никто не пострадал. Водитель иномарки выбирался из автомобиля с помощью местных жителей. В настоящий момент обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцы заявляют, что из-за ДТП на данном участке дороги наблюдается затруднение в движении транспорта.

Фото: ЧС Тюмень

Три дня назад в Тюмени произошло похожее ДТП с грузовой «ГАЗелью». На перекрестке улиц Харьковской и Одесской машина свалилась на бок и перекрыла часть улицы. Пострадал 38-летний водитель грузовика, но его травмы не вызвали у медиков опасений. Между тем, дорожные службы вызвали на место аварии спецтехнику. Грузовик создавал помехи для движения транспорта, его необходимо было поднять.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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