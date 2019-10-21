На Ямской иномарка опрокинулась на бок из-за аварии с «ГАЗелью»

Три дня назад в Тюмени произошло похожее ДТП с грузовой «ГАЗелью». На перекрестке улиц Харьковской и Одесской машина свалилась на бок и перекрыла часть улицы. Пострадал 38-летний водитель грузовика, но его травмы не вызвали у медиков опасений. Между тем, дорожные службы вызвали на место аварии спецтехнику. Грузовик создавал помехи для движения транспорта, его необходимо было поднять.