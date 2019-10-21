«Медико-санитарная часть «Нефтяник» закупает к Новому году безопасные подарки

На сайте госзакупок сообщается, что к Новому году медицинская организация готова приобрести сладости - кондитерские изделия от ведущих российских фабрик и наборы для творчества. На эти цели планируется потратить 392 тыс. рублей. Победитель торгов будет известен в конце октября.
Год назад медсанчасть также размещала аналогичный лот на сайте госзакупок. На новогодние подарки было выделено 427 тыс. рублей. Средства потратили на разнообразные кондитерские изделия, наборы для детского творчества и «часы-шагомеры».
К исполнителю есть обязательное требование - товар должен быть безопасным для человека, окружающей среды и не причинять вред имуществу.