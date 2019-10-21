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«Медико-санитарная часть «Нефтяник» закупает к Новому году безопасные подарки

21 октября 2019, 10:19
Фото: Наш город / 1Mi
В «Медико-санитарной части «Нефтяник» началась подготовка к Новому году, организация объявила о закупке подарков.
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Тюмень

На сайте госзакупок сообщается, что к Новому году медицинская организация готова приобрести сладости - кондитерские изделия от ведущих российских фабрик и наборы для творчества. На эти цели планируется потратить 392 тыс. рублей. Победитель торгов будет известен в конце октября.

Год назад медсанчасть также размещала аналогичный лот на сайте госзакупок. На новогодние подарки было выделено 427 тыс. рублей. Средства потратили на разнообразные кондитерские изделия, наборы для детского творчества и «часы-шагомеры».

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К исполнителю есть обязательное требование - товар должен быть безопасным для человека, окружающей среды и не причинять вред имуществу.

#Новости#Закупки#Общество#Подарки на Новый год#Тюмень#Виктория Ахремчук
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