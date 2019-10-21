«Медико-санитарная часть «Нефтяник» закупает к Новому году безопасные подарки

На сайте госзакупок сообщается, что к Новому году медицинская организация готова приобрести сладости - кондитерские изделия от ведущих российских фабрик и наборы для творчества. На эти цели планируется потратить 392 тыс. рублей. Победитель торгов будет известен в конце октября.