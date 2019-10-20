Тюменский ЦУМ откроет музей советской торговли

Тюменский ЦУМ расскажет о развитии советской торговли на своем примере. Как отмечает Наталья Осинцева, заслуженный работник торговли РФ, за 70 лет собраны тематические экспонаты, формы сотрудников разных лет, документы и фотографии. Данные артефакты и предполагается демонстрировать в формате музея советской торговли в Тюмени.