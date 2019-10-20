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Тюменский ЦУМ откроет музей советской торговли

20 октября 2019, 09:35
Фото: Правительство Тюменской области
Тюменский ЦУМ откроет музей советской торговли
Тюменский ЦУМ расскажет об истории советской торговли на примере своего предприятия. Для этого будет открыт новый тематический музей.
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Туризм

На сайте регионального Правительства отмечено, что в Тюмени появится новый музей, который представит посетителям предметы советской торговли.

Тюменский ЦУМ расскажет о развитии советской торговли на своем примере. Как отмечает Наталья Осинцева, заслуженный работник торговли РФ, за 70 лет собраны тематические экспонаты, формы сотрудников разных лет, документы и фотографии. Данные артефакты и предполагается демонстрировать в формате музея советской торговли в Тюмени.

Тюменцы могут записаться в музеи региона с помощью приложения «Пойдем в музей»
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Будущий музей не ограничится показом лишь своего предметного фонда. Сейчас осуществляется активный сбор экспонатов и от других представителей торговой отрасли Тюмени.

#Новости#Музеи#Общество#Торговля#Туризм#Тюмень#Рузиля Райтер
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