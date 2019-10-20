Общественники Тюмени подали заявление на Городскую поликлинику №13

Участники общественного проекта «Здравоохранение» ТРОП «Народ против коррупции» провели проверочный рейд в тюменской поликлинике №13. Главной претензией к учреждению со стороны населения является нарушение порядка информирования посетителей поликлиники, а также тюменцам не нравятся очереди во время приема у докторов (в частности к педиатрам), условия хранения инвентаря и отсутствие доступной среды для передвижения инвалидов.