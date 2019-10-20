Общественники Тюмени подали заявление на Городскую поликлинику №13

Участники общественного проекта «Здравоохранение» ТРОП «Народ против коррупции» провели проверочный рейд в тюменской поликлинике №13. Главной претензией к учреждению со стороны населения является нарушение порядка информирования посетителей поликлиники, а также тюменцам не нравятся очереди во время приема у докторов (в частности к педиатрам), условия хранения инвентаря и отсутствие доступной среды для передвижения инвалидов.
Тем не менее в ходе проверки, по мнению общественников, выявились и более значимые нарушения, среди которых несоблюдение правил пожарной безопасности, обшарпанность мебели, что препятствует её качественной дезинфекции, а также плохое санитарное состояние некоторых помещений.
Результатом рейда стало обращение руководителя проекта «Здравоохранение» Сергея Дроздкова в прокуратуру Тюменской области, в котором он указал на факт отступления работниками поликлиники от требований законодательства.