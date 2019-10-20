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Общественники Тюмени подали заявление на Городскую поликлинику №13

20 октября 2019, 04:50
Фото: Наш город / 1Mi
Общественные активисты Тюмени подали заявление на Городскую поликлинику №13
По инициативе общественного проекта «Здравоохранение» ТРОП «Народ против коррупции» был проведен рейд проверки поликлиники №13 Тюмени.

Участники общественного проекта «Здравоохранение» ТРОП «Народ против коррупции» провели проверочный рейд в тюменской поликлинике №13. Главной претензией к учреждению со стороны населения является нарушение порядка информирования посетителей поликлиники, а также тюменцам не нравятся очереди во время приема у докторов (в частности к педиатрам), условия хранения инвентаря и отсутствие доступной среды для передвижения инвалидов.

Тем не менее в ходе проверки, по мнению общественников, выявились и более значимые нарушения, среди которых несоблюдение правил пожарной безопасности, обшарпанность мебели, что препятствует её качественной дезинфекции, а также плохое санитарное состояние некоторых помещений.

Результатом рейда стало обращение руководителя проекта «Здравоохранение» Сергея Дроздкова в прокуратуру Тюменской области, в котором он указал на факт отступления работниками поликлиники от требований законодательства.

#Новости#Медицина#Общество#Тюмень#Рузиля Райтер
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