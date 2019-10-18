Жителей России кормят хлебом из низкокачественного зерна

До 1997 года в РФ муку производили исключительно из зерна 1-3 классов. В таком продукте содержалось много белка. Соответственно, потребительские характеристики хлеба были высокими. А по результатам последнего мониторинга Института, уровень содержания клейковины не всегда соответствует ГОСТ. А это, в свою очередь, сказывается на изделиях из муки. Представители НИИ хлебопекарной промышленности уверены, что причина такой ситуации состоит в том, что сейчас в нашей стране на муку идет зерно низких классов, которое до 1997 года для этих целей не использовали.