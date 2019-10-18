Жителей России кормят хлебом из низкокачественного зерна

К окончанию осени в агроведомстве ожидают, что данные цифры увеличатся до 120 миллионов тонн, согласно оценкам Российского зернового союза, объемы урожая могут превысить и цифру в 123,3 миллионов тонн, из которых 78 миллионов тонн придется на пшеницу.
Как сообщает News.ru, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в своем докладе на заседании правительства в начале октября заявил, что ориентиры госпрограммы АПК по валовому сбору уже удалось достичь. Но в аграрном ведомстве забыли сказать, что рост объемов стал возможен за счет зерна, применение которого в производстве хлебопекарной муки ранее было запрещено.
Представители разных государственных ведомств не один раз делали публичные заявления, что падение качества хлебопекарной муки - это миф. При этом доказать, что качество продукта стало хуже со времен СССР - не представляет труда.
Актуальный ГОСТ 9353-2016 устанавливает требования к зерну мягкой и твердой пшеницы. Причем самым важным показателем ее качества является содержание клейковины (в Европе и США ситуация складывается иначе - там делают акцент на содержание протеина). Чем ее больше, тем выше считается ценность. По ныне действующим стандартам, для 4-го класса он должен равняться как минимум 18%, для 3-го — не менее 23%, для 2-го — не менее 28%, для 1-го — не менее 32%.
До 1997 года в РФ муку производили исключительно из зерна 1-3 классов. В таком продукте содержалось много белка. Соответственно, потребительские характеристики хлеба были высокими. А по результатам последнего мониторинга Института, уровень содержания клейковины не всегда соответствует ГОСТ. А это, в свою очередь, сказывается на изделиях из муки. Представители НИИ хлебопекарной промышленности уверены, что причина такой ситуации состоит в том, что сейчас в нашей стране на муку идет зерно низких классов, которое до 1997 года для этих целей не использовали.