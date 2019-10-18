В Тюмени привели в порядок пруд Школьный

Между тем горожане отмечают, что дорожки и трубы около пруда уложены хорошо. По берегам растет трава. Ливневка с прилегающей территории, выходящая в озеро, немного размыла насыпь. Местные жители заявляют, что раньше здесь было много мусора, но теперь стало гораздо лучше, сообщает ЧС Тюмень.