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В Тюмени привели в порядок пруд Школьный

18 октября 2019, 11:09
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени обсуждают наведение порядка около пруда Школьный. На данный момент там «всё чистенько» и плавают утки.

«А с островком ничего не сделали, я расстроена. хотела мостик на островок и беседку там», - отметила подписчица крупного тюменского паблика.

Между тем горожане отмечают, что дорожки и трубы около пруда уложены хорошо. По берегам растет трава. Ливневка с прилегающей территории, выходящая в озеро, немного размыла насыпь. Местные жители заявляют, что раньше здесь было много мусора, но теперь стало гораздо лучше, сообщает ЧС Тюмень.

В конце августа городские чиновники обсудили мероприятия по очистке и укреплению береговой территории пруда Южный. Предполагается, что здесь будет проведена механизированная очистка дна от мусора и водорослей, а также созданы зоны регенерации. Уже несколько лет водоём предназначен только для пляжного отдыха, купаться в нём запрещено.

#Новости#Благоустройство#Пруды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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