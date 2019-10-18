В Тюмени привели в порядок пруд Школьный

«А с островком ничего не сделали, я расстроена. хотела мостик на островок и беседку там», - отметила подписчица крупного тюменского паблика.
Между тем горожане отмечают, что дорожки и трубы около пруда уложены хорошо. По берегам растет трава. Ливневка с прилегающей территории, выходящая в озеро, немного размыла насыпь. Местные жители заявляют, что раньше здесь было много мусора, но теперь стало гораздо лучше, сообщает ЧС Тюмень.
В конце августа городские чиновники обсудили мероприятия по очистке и укреплению береговой территории пруда Южный. Предполагается, что здесь будет проведена механизированная очистка дна от мусора и водорослей, а также созданы зоны регенерации. Уже несколько лет водоём предназначен только для пляжного отдыха, купаться в нём запрещено.