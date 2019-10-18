Хотели снять порчу: пенсионерки в Тюмени лишились золотых украшений и денег

Злоумышленников удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения, на записях с которых было видно, как 67-летняя женщина и ее 62-летний подельник после совершения преступления садятся в машину и уезжают. Ущерб от их действий оценили в 100 тыс. рублей. Также сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в областной столице.