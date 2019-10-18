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Хотели снять порчу: пенсионерки в Тюмени лишились золотых украшений и денег

18 октября 2019, 05:37
Фото: 1Mi
В полицию города Тюмени обратилась пожилая женщина, которая сообщила о краже у нее денег и золотых украшений.
Сюжет
Тюмень

В УМВД России по Тюменской области рассказали, что злоумышленники приехали в Тюмень из другого населенного пункта. В областной столице они нашли частный сектор, заходили в дома и предлагали пенсионеркам услуги по снятию порчи. После этого у пожилых людей пропадали деньги и ювелирные изделия.

Злоумышленников удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения, на записях с которых было видно, как 67-летняя женщина и ее 62-летний подельник после совершения преступления садятся в машину и уезжают. Ущерб от их действий оценили в 100 тыс. рублей. Также сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в областной столице.

Подозреваемые задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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