«ГАЗель» свалилась на бок из-за аварии на улице Харьковской

В инциденте пострадал 38-летний водитель грузовика. Его машина упала на бок. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося.
Горожане отмечают, что в настоящее время на улице затруднено движение автотранспорта. Дорожные службы города вызвали спецтехнику, чтобы поднять грузовик и освободить проезжую часть. Стоит отметить, что на этом перекрёстке в пятницу собирается большая пробка до улицы Пермякова.
В апреле на городских дорогах было отмечено четыре ДТП, в которых «ГАЗели» упали на бок. В Тобольске 30 августа 2019 года в подобную аварию попал автомобиль скорой помощи. В ГИБДД отметили, что бригада скорой помощи столкнулась с автомобилей KIA.