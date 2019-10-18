«ГАЗель» свалилась на бок из-за аварии на улице Харьковской

В апреле на городских дорогах было отмечено четыре ДТП, в которых «ГАЗели» упали на бок. В Тобольске 30 августа 2019 года в подобную аварию попал автомобиль скорой помощи. В ГИБДД отметили, что бригада скорой помощи столкнулась с автомобилей KIA.