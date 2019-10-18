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«ГАЗель» свалилась на бок из-за аварии на улице Харьковской

18 октября 2019, 13:44
Фото: Подслушано на Лесобазе
В областной столице 18 октября на перекрестке улиц Харьковской и Одесской произошло ДТП. По словам очевидцев, здесь столкнулись легковушка и «ГАЗель».
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Тюмень

В инциденте пострадал 38-летний водитель грузовика. Его машина упала на бок. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося.

Горожане отмечают, что в настоящее время на улице затруднено движение автотранспорта. Дорожные службы города вызвали спецтехнику, чтобы поднять грузовик и освободить проезжую часть. Стоит отметить, что на этом перекрёстке в пятницу собирается большая пробка до улицы Пермякова.

В апреле на городских дорогах было отмечено четыре ДТП, в которых «ГАЗели» упали на бок. В Тобольске 30 августа 2019 года в подобную аварию попал автомобиль скорой помощи. В ГИБДД отметили, что бригада скорой помощи столкнулась с автомобилей KIA.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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