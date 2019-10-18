Для автобуса №54 появятся восемь новых остановок

С 30 сентября дачные автобусы Тюмени полностью меняют свой график движения. Количество тюменцев выезжающих за город начинает сокращаться. Часть автобусов переходит на зимний график работы, а до 28 октября перестанут курсировать маршруты № 97, 98, 99, 100, 100к, 119, 120, 124, 128. Более подробную информацию о работе общественного транспорта можно получить на сайте «Тюменьгортранс».