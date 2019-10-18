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Для автобуса №54 появятся восемь новых остановок

18 октября 2019, 12:56
Фото: pixabay.com
Автобус №54 изменит основной маршрут следования с 28 октября. Об этом сообщает администрация города.
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Тюмень

Маршрут будет продлен до остановочного пункта «Государственный аграрный университет». При этом из схемы движения исключаются остановки «Больничный комплекс» и «Рощинское кольцо».

Для удобства горожан в маршрут добавлены восемь новых остановок «ул. Институтская» «ул. Гостевая», «озеро Цимлянское», экопарк «Затюменский», «з-д Нефтемаш» и другие.

С 30 сентября дачные автобусы Тюмени полностью меняют свой график движения. Количество тюменцев выезжающих за город начинает сокращаться. Часть автобусов переходит на зимний график работы, а до 28 октября перестанут курсировать маршруты № 97, 98, 99, 100, 100к, 119, 120, 124, 128. Более подробную информацию о работе общественного транспорта можно получить на сайте «Тюменьгортранс».

#Новости#Автобусы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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