«Звоните прямо сейчас»: Телемаркеты в РФ переживают кризис и падение продаж на 30%

Эксперты отмечают, что в этой отрасли продаж на данный момент кризис. Летний сезон 2019 года был провальным и маркеты просят вещателей платного ТВ снизить выплаты за эфир. Отмечается, что продажи упали до уровня 2013-2014 года.
Ряд экспертов отметили, что снижение платежей неизбежно. По данным Коммерсантъ, некоторым телеканалам удаётся снизить расходы на вещание. В частности об этом заявили в Top Shop TV. Известно, что в 2017 году другой телеканал TV Sale платил «Триколору» 3 млн руб. в месяц.
Между тем число абонентов платного ТВ тоже снижается.
Общий оборот рынка телемаркетов в РФ составляет примерно 60-80 млрд рублей в год. В 2019 году падение может составить 15-30%.