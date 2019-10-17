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«Звоните прямо сейчас»: Телемаркеты в РФ переживают кризис и падение продаж на 30%

17 октября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Телемаркеты, продающие товары через телепередачи постепенно закрываются. Ведущие уже не просят «звонить прямо сейчас» по телефонам на экранах и не рассказывают о чудесах новой покупки в «прямом эфире».

Эксперты отмечают, что в этой отрасли продаж на данный момент кризис. Летний сезон 2019 года был провальным и маркеты просят вещателей платного ТВ снизить выплаты за эфир. Отмечается, что продажи упали до уровня 2013-2014 года.

Ряд экспертов отметили, что снижение платежей неизбежно. По данным Коммерсантъ, некоторым телеканалам удаётся снизить расходы на вещание. В частности об этом заявили в Top Shop TV. Известно, что в 2017 году другой телеканал TV Sale платил «Триколору» 3 млн руб. в месяц.

Между тем число абонентов платного ТВ тоже снижается.

Общий оборот рынка телемаркетов в РФ составляет примерно 60-80 млрд рублей в год. В 2019 году падение может составить 15-30%.

#Новости#Телевидение#Кризис#Александр Мязин#Общество
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