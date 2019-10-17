«Звоните прямо сейчас»: Телемаркеты в РФ переживают кризис и падение продаж на 30%

Ряд экспертов отметили, что снижение платежей неизбежно. По данным Коммерсантъ, некоторым телеканалам удаётся снизить расходы на вещание. В частности об этом заявили в Top Shop TV. Известно, что в 2017 году другой телеканал TV Sale платил «Триколору» 3 млн руб. в месяц.