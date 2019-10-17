В Тюменской области дорожные работы выполнены на 90%

В 2019 году в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли все областные дороги. План ремонта на 2019 года составил более 400 объектов общей протяженностью 500 км. Ремонтировались дороги не только в областной столице: 54 населенных пункта Тюменского района (поселки, деревни и села) были включены в программу, отремонтировано 179 объектов общей протяженностью более 90 км.
Первые итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» озвучивают на проходящей сейчас в Екатеринбурге международной специализированной выставке «Дорога-2019», где также присутствует делегация Тюменской области.
Основные итоги дорожного сезона 2019 года будут подведены позже, как и составление плана дорожных работ на 2020 год. Сейчас в официальной группе проекта «Дороги Тюменской области» любой житель региона может оставить свои предложения по ремонту на следующий год. Каждое сообщение будет включено в план общественных обсуждений новой программы ремонта.