nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области дорожные работы выполнены на 90%

17 октября 2019, 12:00
Фото: admtyumen.ru
Дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области выполнен почти полностью. На сегодняшний день продолжаются работы по устройству освещения, ремонту мостовых сооружений.

В 2019 году в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли все областные дороги. План ремонта на 2019 года составил более 400 объектов общей протяженностью 500 км. Ремонтировались дороги не только в областной столице: 54 населенных пункта Тюменского района (поселки, деревни и села) были включены в программу, отремонтировано 179 объектов общей протяженностью более 90 км.

Первые итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» озвучивают на проходящей сейчас в Екатеринбурге международной специализированной выставке «Дорога-2019», где также присутствует делегация Тюменской области.

Основные итоги дорожного сезона 2019 года будут подведены позже, как и составление плана дорожных работ на 2020 год. Сейчас в официальной группе проекта «Дороги Тюменской области» любой житель региона может оставить свои предложения по ремонту на следующий год. Каждое сообщение будет включено в план общественных обсуждений новой программы ремонта.

#Новости#Касается каждого#Ирина Швецова#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25