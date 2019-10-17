В Тюменской области дорожные работы выполнены на 90%

Основные итоги дорожного сезона 2019 года будут подведены позже, как и составление плана дорожных работ на 2020 год. Сейчас в официальной группе проекта «Дороги Тюменской области» любой житель региона может оставить свои предложения по ремонту на следующий год. Каждое сообщение будет включено в план общественных обсуждений новой программы ремонта.