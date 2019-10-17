nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В этом году тюменцы выиграли в лотерею 25 млн рублей

17 октября 2019, 13:17
Фото: pixabay.com
В 2019 году тюменцы выиграли в лотерею 25 млн рублей. При этом билеты были куплены в отделениях Почты России в Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Максимальный выигрыш в одни руки составил 500 тыс. рублей. В Тюменской области больше всего покупают лотерейные билеты жители Тюмени, Ялуторовска и Ишима. В 2018 году по всей стране их было продано 68 млн штук. Тогда двое жителей области стали обладателями 1 млн рублей. По всей стране за год набралось 206 счастливчиков.

В октябре житель областной столицы стал одним из победителей «Гослото 5 из 36». Мужчина выиграл 3 млн рублей. Подобные розыгрыши проходят каждый день. Общий призовой фонд составляет 40% от выручки. Стоит отметить, что это уже четвертый случай в этом году, когда жители города смогли получить более одного млн рублей.

С 2014 года в РФ проводятся только государственные лотереи.

#Новости#Лотерея#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25