В этом году тюменцы выиграли в лотерею 25 млн рублей

Максимальный выигрыш в одни руки составил 500 тыс. рублей. В Тюменской области больше всего покупают лотерейные билеты жители Тюмени, Ялуторовска и Ишима. В 2018 году по всей стране их было продано 68 млн штук. Тогда двое жителей области стали обладателями 1 млн рублей. По всей стране за год набралось 206 счастливчиков.
В октябре житель областной столицы стал одним из победителей «Гослото 5 из 36». Мужчина выиграл 3 млн рублей. Подобные розыгрыши проходят каждый день. Общий призовой фонд составляет 40% от выручки. Стоит отметить, что это уже четвертый случай в этом году, когда жители города смогли получить более одного млн рублей.
С 2014 года в РФ проводятся только государственные лотереи.