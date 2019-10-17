В этом году тюменцы выиграли в лотерею 25 млн рублей

В октябре житель областной столицы стал одним из победителей «Гослото 5 из 36». Мужчина выиграл 3 млн рублей. Подобные розыгрыши проходят каждый день. Общий призовой фонд составляет 40% от выручки. Стоит отметить, что это уже четвертый случай в этом году, когда жители города смогли получить более одного млн рублей.