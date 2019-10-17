УСТЭК выполнит работы за недобросовестного подрядчика

В УСТЭК решено благоустроить территорию после окончания ремонта собственными силами, а с недобросовестного подрядчика будет взыскана неустойка.
Замену участков теплотрасс во время капитальных ремонтов меняют подрядчики УСТЭК. Работы по благоустройству территории являются неотъемлемой частью любого ремонта на тепловой сети. Однако после окончания капремонта участка теплотрассы недалеко от дома по ул. Широтной, 17 подрядчик нарушил взятые на себя обязательства и не восстановил территорию в оговоренные сроки.
Для скорейшего разрешения сложившейся ситуации УСТЭК взяла на себя работы по восстановлению асфальта. Благоустройство будет завершено в ближайшее время. В отношении недобросовестного подрядчика - ООО СК «Профстрой Тюмень» начата претензионная работа. УСТЭК вправе через суд взыскать с организации неустойку.