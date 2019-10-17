УСТЭК выполнит работы за недобросовестного подрядчика

Замену участков теплотрасс во время капитальных ремонтов меняют подрядчики УСТЭК. Работы по благоустройству территории являются неотъемлемой частью любого ремонта на тепловой сети. Однако после окончания капремонта участка теплотрассы недалеко от дома по ул. Широтной, 17 подрядчик нарушил взятые на себя обязательства и не восстановил территорию в оговоренные сроки.