Назначен новый руководитель отдела СКР в Тюменской области

За последние два года в регионе сменились руководители ФСБ, СКР, прокуратуры и МВД. Политологи отмечают, что за последнее время в регионе произошла серия скандалов связанных с работой силовых структур. Между тем Уход Михаила Богинского с поста главы тюменского СКР прошел без скандалов и сложных ситуаций. С 1 октября в Тюмени появился новый руководитель областной прокуратуры. В конце сентября в отставку подал глава МВД Алтынов.