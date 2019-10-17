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Назначен новый руководитель отдела СКР в Тюменской области

17 октября 2019, 14:13
Фото: СКР
В Голышмановском районе назначен новый руководитель следственного отдела СУ СКР по Тюменской области. Им стал Вячеслав Колобов.

Приказ о назначении подписан 16 октября 2019 года Александром Бастрыкиным. Известно, что колобов с 2010 по 2019 год работал следователем, потом перешел на работу в отдел по Центральному округу Тюмени. Прежний руководитель с 25 сентября переведен в Ялуторовск.

За последние два года в регионе сменились руководители ФСБ, СКР, прокуратуры и МВД. Политологи отмечают, что за последнее время в регионе произошла серия скандалов связанных с работой силовых структур. Между тем Уход Михаила Богинского с поста главы тюменского СКР прошел без скандалов и сложных ситуаций. С 1 октября в Тюмени появился новый руководитель областной прокуратуры. В конце сентября в отставку подал глава МВД Алтынов.

#Новости#Новые назначения#СКР#Александр Мязин#Общество
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