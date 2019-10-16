Звонки через Wi-Fi в путешествиях стали доступны для тюменцев

Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира. Это удобно в тех случаях, когда доступ к мобильной сети МТС ограничен – за границей, на удаленных территориях, крупных крытых объектах (например, промышленные зоны). Для совершения онлайн-звонка нужно подключиться к ближайшей сети Wi-Fi и активировать функцию вызовов через Wi-Fi на вашем смартфоне. Тарифы на такие звонки остаются такими же, как в домашнем регионе.