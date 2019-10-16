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Звонки через Wi-Fi в путешествиях стали доступны для тюменцев

16 октября 2019, 09:17
Фото: pixabay.com
Благодаря технологии Wi-Fi Calling, жители региона могут общаться с друзьями и близкими через сети Wi-Fi и LTE за рубежом, в поездках по России и даже в местах, где нет мобильной сети. Сервис запустила компания МТС.
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Тюмень

Технология Wi-Fi Calling позволяет звонить по домашнему тарифу и бесплатно принимать вызовы в любой точке мира. Это удобно в тех случаях, когда доступ к мобильной сети МТС ограничен – за границей, на удаленных территориях, крупных крытых объектах (например, промышленные зоны). Для совершения онлайн-звонка нужно подключиться к ближайшей сети Wi-Fi и активировать функцию вызовов через Wi-Fi на вашем смартфоне. Тарифы на такие звонки остаются такими же, как в домашнем регионе.

Стала доступна для жителей областной столицы и технология VoLTE (Voice over LTE). Технология дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, двигаться по навигатору и продолжать разговор, или смотреть ролик на Youtube и звонить друзьям. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сети МТС LTE.

Фото: pixabay.com

Одновременно с Wi-Fi Calling и VoLTE МТС запустила в Тюмени технологию SMSoIP. С ее помощью тюменцы могут отправлять SMS через Wi-Fi по домашнему тарифу независимо от местоположения.

«Технологии Wi-Fi Calling и VoLTE в Тюмени представляет только МТС: мы планомерно движемся в сторону максимального удобства пользования нашей связью. Благодаря новым сервисам, тюменцы смогут звонить стабильным «голосом» из любой точки, где есть Wi-Fi. А VoLTE предоставляет HD-качество звука при разговоре и значительно более высокую скорость соединения, чем в сетях предыдущих поколений», – отмечает директор МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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