В Тюмени раскрыто убийство около ж/д вокзала времен СССР

Преступление произошло в промежутке с 29 сентября по 7 октября 1990 года. Тогда злоумышленники решили похитить имущество потерпевшего. Они заманили его в подвал строящейся многоэтажки около ж/д вокзала и избили деревянным брусом и трубой. Далее последовали удары ножом в область сердца. Злоумышленники похитили деньги и ценные вещи.
Следователи возбудили уголовное дело в ч. 2 ст. 102 УК РСФСР, но расследование было приостановлено.
В настоящий момент установлено, что погибший был из Свердловской области, работал на вахте. В настоящее время один из участников тех событий находится в колонии из-за аналогичных нападений на вахтовиков. Ещё двое подельников уже скончались.