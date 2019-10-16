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В Тюмени раскрыто убийство около ж/д вокзала времен СССР

16 октября 2019, 11:42
Фото: СКР
Сотрудники СКР сообщили о раскрытии убийства 38-летнего мужчины, которое произошло ещё в СССР. 29 лет спустя следователи восстановили картину произошедшего.
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Тюмень

Преступление произошло в промежутке с 29 сентября по 7 октября 1990 года. Тогда злоумышленники решили похитить имущество потерпевшего. Они заманили его в подвал строящейся многоэтажки около ж/д вокзала и избили деревянным брусом и трубой. Далее последовали удары ножом в область сердца. Злоумышленники похитили деньги и ценные вещи.

Следователи возбудили уголовное дело в ч. 2 ст. 102 УК РСФСР, но расследование было приостановлено.

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В настоящий момент установлено, что погибший был из Свердловской области, работал на вахте. В настоящее время один из участников тех событий находится в колонии из-за аналогичных нападений на вахтовиков. Ещё двое подельников уже скончались.

#Новости#Убийство#СКР#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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