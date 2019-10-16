В Тобольске сдали в эксплуатацию долгострой по улице Ремезова

Изначально застройщиком было ООО «Стройсервис-Инвест», которое должно было сдать дом в третьем квартале 2015 года, однако его возведение затянулось. Вскоре Арбитражный суд Тюменской области ввел процедуру банкротства общества.
В 2016 году строительство долгостроя продолжило ООО «ЗСЖБ №6 – Тобольск», которому прокуратура не раз выносила представление об устранении нарушений закона. Также же представление по этому же дому получил и глава Тобольска от надзорного ведомства.
За строительством дома пристально следили представители Главного управления строительства Тюменской области, также возведение здания обсуждалось на межведомственной рабочей группе по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья.