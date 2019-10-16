Тюменца оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторную пьяную езду

Как оказалось мужчина был нетрезв. Это подтвердил и специальный прибор. С учетом того, что он уже был ранее судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Абатский районный суд Тюменской области постановил оштрафовать его на 200 тыс. рублей, а также отстранил его от управления транспортом на 2 года и 6 месяцев.