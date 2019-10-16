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Тюменца оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторную пьяную езду

16 октября 2019, 03:28
Фото: 1Mi
В Тюменской области вынесли приговор водителю, ранее судимому за нетрезвую езду.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что 28-летний житель Тюмени в августе приехал на автомобиле в село Конево Абатского района, откуда родом. На обратном пути в областную столицу его остановили сотрудники ГИБДД.

Как оказалось мужчина был нетрезв. Это подтвердил и специальный прибор. С учетом того, что он уже был ранее судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Абатский районный суд Тюменской области постановил оштрафовать его на 200 тыс. рублей, а также отстранил его от управления транспортом на 2 года и 6 месяцев.

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#Новости#Нетрезвые водители#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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