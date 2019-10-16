Технология phygital появится во всех офисах Альфа-Банка через несколько лет

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский отметил, что специалисты компании уже сегодня работают над созданием Phygital-офиса. Он добавил, что это будет абсолютно инновационная система в банковском бизнесе. Так, к примеру, система будет сканировать биометрические данные клиента и его геолокацию в смартфоне, и мгновенно передавать его портфолио специалисту офиса. К таким данным относится профиль, индивидуальные предложения и пр. Сотрудник банка будет получать из на свой планшет или ПК. Также в планах банка внедрить биометрические данные для подтверждения банковских операций.