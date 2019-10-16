Технология phygital появится во всех офисах Альфа-Банка через несколько лет

Так, новая система «Phygital-формат» будет интегрирована в офисы Альфа-Банка в течении ближайших трёх-пяти лет. Отмечается, что сегодня количество физических офисов банка насчитывает 420 штук.
Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский отметил, что специалисты компании уже сегодня работают над созданием Phygital-офиса. Он добавил, что это будет абсолютно инновационная система в банковском бизнесе. Так, к примеру, система будет сканировать биометрические данные клиента и его геолокацию в смартфоне, и мгновенно передавать его портфолио специалисту офиса. К таким данным относится профиль, индивидуальные предложения и пр. Сотрудник банка будет получать из на свой планшет или ПК. Также в планах банка внедрить биометрические данные для подтверждения банковских операций.
Пилотную версию проекта Альфа-Банк запустит в середине следующего года. К концу 2021 года Альфа-Банк планирует интегрировать phygital-формат в 20% своих отделений, а в период с 2022 – 2024 года – уже во все офисы. По оценкам специалистов, стоимость установки нового оборудования в отделениях банка будет равна стоимости ремонта. По итогам 2018 года эта сумма составила 1,4 миллиарда рублей, в 2017 году – 1,3 миллиарда рублей, сообщает NewsNN.ru.
Стоит отметить, что в прошлом году Центробанк России и Роскомнадзор запустил единую биометрическую систему (ЕБС). Теперь все банки обязаны предлагать клиентам оставить свои биометрические данные, такие как фото и запись голоса. Кроме того, в некоторых организациях биометрическую систему используют для внутренних процессов.
Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова отметила, что подобная технология не должна пугать клиентов банка, так как не для кого не секрет, что все данные о них уже давно есть в базах. Именно поэтому «Phygital-формат», подчеркнула она, может стать новым стандартом в обслуживании клиентов банка.