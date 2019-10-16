Строительная компания в Тюмени не желала добровольно платить поставщикам

В УФССП России по Тюменской области рассказали, что у общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность сразу перед девятью поставщиками. Они пытались добиться справедливости самостоятельно, но когда все оказалось тщетно, обратились за помощью.
Иски, поданные в Арбитражный суд были рассмотрены и вынесено решение в пользу поставщиков. Несмотря на это, должник не желал добровольно платить по счетам. Тогда приставы, узнав что у организации имеется счет в банке, принудительно сняли с него 1,1 млн рублей.
Сразу после этого должник закрыл счет и открыл новый. Это не помогло ему скрыться от службы судебных приставов. Они наложили арест и на денежные средства, находящиеся на нем, списав деньги в пользу взыскателей.