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Строительная компания в Тюмени не желала добровольно платить поставщикам

16 октября 2019, 04:43
Фото: 1Mi
С одной из строительных фирм в Тюмени судебные приставы взыскали в счет поставщиков почти 2,8 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

В УФССП России по Тюменской области рассказали, что у общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность сразу перед девятью поставщиками. Они пытались добиться справедливости самостоятельно, но когда все оказалось тщетно, обратились за помощью.

Иски, поданные в Арбитражный суд были рассмотрены и вынесено решение в пользу поставщиков. Несмотря на это, должник не желал добровольно платить по счетам. Тогда приставы, узнав что у организации имеется счет в банке, принудительно сняли с него 1,1 млн рублей.

Сразу после этого должник закрыл счет и открыл новый. Это не помогло ему скрыться от службы судебных приставов. Они наложили арест и на денежные средства, находящиеся на нем, списав деньги в пользу взыскателей.

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#Новости#Судебные приставы#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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