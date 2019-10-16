Строительная компания в Тюмени не желала добровольно платить поставщикам

Иски, поданные в Арбитражный суд были рассмотрены и вынесено решение в пользу поставщиков. Несмотря на это, должник не желал добровольно платить по счетам. Тогда приставы, узнав что у организации имеется счет в банке, принудительно сняли с него 1,1 млн рублей.