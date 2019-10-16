Рекордный за четыре года урожай зерновых собран в Тюменской области

По словам заместителя губернатора Чейметова, в регионе за это время введены новые производственные мощности. Около Ишима заработал завод «Аминосиб», он занимается переработкой зерновых культур. Помимо этого в регионе открылись животноводческие фермы птицефабрики, свинокомплексы. Многие представители АПК расширили производство.
В 2019 году сбор урожая практически закончился. Известно, что для реализации за пределы региона будет подготовлено от 100 до 170 тыс. тонн зерна. При этом урожайность в этом году увеличилась на 15% до 1,6 млн тонн.
По данным аудиторов Счётной палаты России, в этом году выработка сельхозпродукции выросла на 6% по всей стране.