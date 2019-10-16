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Рекордный за четыре года урожай зерновых собран в Тюменской области

16 октября 2019, 13:07
Фото: pixabay.com
За последние четыре года в Тюменской области на 30% выросла потребность в зерне. Теперь для внутренних нужд региона необходимо 1,3 млн тонн зерновых культур.

По словам заместителя губернатора Чейметова, в регионе за это время введены новые производственные мощности. Около Ишима заработал завод «Аминосиб», он занимается переработкой зерновых культур. Помимо этого в регионе открылись животноводческие фермы птицефабрики, свинокомплексы. Многие представители АПК расширили производство.

В 2019 году сбор урожая практически закончился. Известно, что для реализации за пределы региона будет подготовлено от 100 до 170 тыс. тонн зерна. При этом урожайность в этом году увеличилась на 15% до 1,6 млн тонн.

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По данным аудиторов Счётной палаты России, в этом году выработка сельхозпродукции выросла на 6% по всей стране.

#Новости#Зерновые культуры#АПК#Александр Мязин#Общество
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