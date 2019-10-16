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Человеку пересадили кожу геномодифицированной свиньи из-за ожогов

16 октября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Кожа свиньи была пересажена пациенту с серьезными ожогами на теле. Отмечается, что животное было генетически модифицировано для исключения эффекта отторжения тканей.

Ученые отмечают, что пока эксперимент проходит удачно. Если новая кожа продержится 80 дней, то её основные компоненты заменят новые клетки. В крайнем случае подобную разработку можно использовать в качестве «заплатки».

Исследования проведены в Массачусетской многопрофильной больнице. Ксенотрансплантация преследует цель – выиграть время для пациента, пока на участке его тела не возникнет его собственная кожа. В данной технологии важно минимизировать иммунный ответ организма.

При этом пациенту пересадили участок кожи размером пять на пять сантиметров. Полученные результаты позволят оказать помощь при серьёзных ожогах кожи человека.

#Новости#Наука и образование#Александр Мязин#Технологии
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