Человеку пересадили кожу геномодифицированной свиньи из-за ожогов

Ученые отмечают, что пока эксперимент проходит удачно. Если новая кожа продержится 80 дней, то её основные компоненты заменят новые клетки. В крайнем случае подобную разработку можно использовать в качестве «заплатки».
Исследования проведены в Массачусетской многопрофильной больнице. Ксенотрансплантация преследует цель – выиграть время для пациента, пока на участке его тела не возникнет его собственная кожа. В данной технологии важно минимизировать иммунный ответ организма.
При этом пациенту пересадили участок кожи размером пять на пять сантиметров. Полученные результаты позволят оказать помощь при серьёзных ожогах кожи человека.