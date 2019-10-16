Александр Моторин: информацией о сокращении армии не владею

«Наш город» поинтересовался у военного комиссара, зачем нам такая большая армия, если мы не собираемся ни с кем воевать.
«У нас не самая большая армия, менее одного миллиона человек. Вместе с тем, весь исторический опыт подсказывает, что в любом случае должен быть мобилизационный ресурс. Еще рано от него отказываться. А все задачи вооруженных сил изложены президентом РФ. Здесь руководство страны определяет порядок развития вооруженных сил. Информацией о сокращении армии я не владею», - ответил Александр Моторин.
По численности вооруженных сил Россия на 5 месте в мире после Китая, Индии, США и КНДР. В перерасчете на душу населения мы на втором месте после Северной Кореи. Российская армия насчитывает 900 тысяч военнослужащих, а с военизированными формированиями почти 3 млн. Кроме того, в резерве находится еще два миллиона человек.
По абсолютной численности солдат нас опережает только Китай (2 млн), Индия (1,39 млн), США (1,34 млн) и КНДР (1,19 млн).
Если брать страны НАТО, то статистика выглядит следующим образом: Германия (186 тысяч), Великобритания (187,9 тысяч), Италия (176 тысяч), Польша (105 тысяч), Канада (92 тысячи), Норвегия (27,6 тысяч).
Не впечатляющие размеры вооруженных сил и в таких больших по территории странах, как Австралия (53,5 тысячи), Аргентина (71 тысяча) и Казахстан (39,5 тысяч).
Самые маленькие армии у Ватикана (101 чел) и Сан-Марино (80 человек). По данным источников «Нашего города» к оккупации этих государств пока никто не готовится, не смотря на слабость их вооруженных сил.