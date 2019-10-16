Александр Моторин: информацией о сокращении армии не владею

«У нас не самая большая армия, менее одного миллиона человек. Вместе с тем, весь исторический опыт подсказывает, что в любом случае должен быть мобилизационный ресурс. Еще рано от него отказываться. А все задачи вооруженных сил изложены президентом РФ. Здесь руководство страны определяет порядок развития вооруженных сил. Информацией о сокращении армии я не владею», - ответил Александр Моторин.