Улицу Лопарева в Тюмени перекроют для ремонта инженерных сетей

По данным администрации города, для объезда предлагаются улицы Депутатская, Папанинцев, Сибирская. Рекомендуется обращать внимание на временные знаки в этом районе.
Отметим, что с начала месяца это четвертая перекрытая улица в Тюмени. В областной столице на данный момент действует 8 ограничений автомобильного движения.
Между тем, основные работы по капремонту дорог и инженерных сетей должны быть завершены в городе до 22 ноября. Отмечается, что 20 октября улица Невская в связи с ремонтными работами закроется для местных автомобилистов до 2021 года. За это время планируется проложить коммуникации к жилым многоквартирным домам на Магнитогорской, Пархоменко, Транспортной.