Улицу Лопарева в Тюмени перекроют для ремонта инженерных сетей

Между тем, основные работы по капремонту дорог и инженерных сетей должны быть завершены в городе до 22 ноября. Отмечается, что 20 октября улица Невская в связи с ремонтными работами закроется для местных автомобилистов до 2021 года. За это время планируется проложить коммуникации к жилым многоквартирным домам на Магнитогорской, Пархоменко, Транспортной.