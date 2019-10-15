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Улицу Лопарева в Тюмени перекроют для ремонта инженерных сетей

15 октября 2019, 12:28
Фото: pixabay.com
В областной столице до 23 октября ограничили движение по улице Лопарева. На данном участке трассы проходит ремонт подземных инженерных сетей и коммуникаций.
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Тюмень

По данным администрации города, для объезда предлагаются улицы Депутатская, Папанинцев, Сибирская. Рекомендуется обращать внимание на временные знаки в этом районе.

Отметим, что с начала месяца это четвертая перекрытая улица в Тюмени. В областной столице на данный момент действует 8 ограничений автомобильного движения.

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Между тем, основные работы по капремонту дорог и инженерных сетей должны быть завершены в городе до 22 ноября. Отмечается, что 20 октября улица Невская в связи с ремонтными работами закроется для местных автомобилистов до 2021 года. За это время планируется проложить коммуникации к жилым многоквартирным домам на Магнитогорской, Пархоменко, Транспортной.

#Новости#Ремонт#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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