У крупного тюменского завода аннулировали лицензию

Антипинский нефтеперерабатывающий завод лишился одной из лицензий. На самом заводе корреспонденту «Нашего города» объяснили, в чем дело.
«Это лицензия на обычную водяную скважину на одном из наших складов. Это обычный текущий момент, ничего под собой не имеющий», – пояснил представитель Антипинского НПЗ.
Напомним, что в Тюменской областной думе обсуждается вопрос о предоставлении налоговых льгот нефтеперерабатывающему заводу. Окончательно этот вопрос должны решить в конце октября на очередном заседании облдумы.