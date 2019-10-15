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У крупного тюменского завода аннулировали лицензию

15 октября 2019, 11:58
Фото: www.annpz.ru
У Антипинского нефтеперерабатывающего завода аннулировали одну из лицензий. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.
Сюжет
Тюмень

Антипинский нефтеперерабатывающий завод лишился одной из лицензий. На самом заводе корреспонденту «Нашего города» объяснили, в чем дело.

«Это лицензия на обычную водяную скважину на одном из наших складов. Это обычный текущий момент, ничего под собой не имеющий», – пояснил представитель Антипинского НПЗ.

Напомним, что в Тюменской областной думе обсуждается вопрос о предоставлении налоговых льгот нефтеперерабатывающему заводу. Окончательно этот вопрос должны решить в конце октября на очередном заседании облдумы.

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#Новости#Антипинский НПЗ#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Общество
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