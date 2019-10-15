Тюменские общественники настаивают на экспертизе аварийного дома

После жалобы жильцов эксперты тюменского отделения Общественного народного фронта проинспектировали дом на улице Бабарынка, 20А. По словам жителей, в потолочных плитах здания разорваны арматурные стержни, на фасаде дома сломана отмостка. Кроме этого, в нескольких квартирах провалились полы, из-за чего в подвал просочилась вода.
Год назад комиссия департамента по безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени проверяла состояние дома. Однако экспертиза общественников выявила, что за год в доме ничего не изменилось. Косметический ремонт так и не выполнен, инженерные сети не заменены. В подъезде и подвале по-прежнему грязь. Под потолочными плитами перекрытия, там, где порвались арматурные стержни, вместо указанных в официальном ответе деревянных брусов стоят ржавые металлические подпорки.
Во время своего визита общественники заметили трещины в доме и обрушение частей фасада здания. Фронтовики направили в городскую администрацию официальное обращение с просьбой провести экспертизу и признать дом аварийным. Также представители народного фронта настаивают незамедлительно принять меры в отношении управляющей компании.