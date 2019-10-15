Тюменские общественники настаивают на экспертизе аварийного дома

Год назад комиссия департамента по безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени проверяла состояние дома. Однако экспертиза общественников выявила, что за год в доме ничего не изменилось. Косметический ремонт так и не выполнен, инженерные сети не заменены. В подъезде и подвале по-прежнему грязь. Под потолочными плитами перекрытия, там, где порвались арматурные стержни, вместо указанных в официальном ответе деревянных брусов стоят ржавые металлические подпорки.