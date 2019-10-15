nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские общественники настаивают на экспертизе аварийного дома

15 октября 2019, 06:06
Фото: Тюменское отделение Общероссийского народного фронта
Общественники обследовали состояние аварийного дома по улице Бабарынка, 20А и просят городскую администрацию провести экспертизу.

После жалобы жильцов эксперты тюменского отделения Общественного народного фронта проинспектировали дом на улице Бабарынка, 20А. По словам жителей, в потолочных плитах здания разорваны арматурные стержни, на фасаде дома сломана отмостка. Кроме этого, в нескольких квартирах провалились полы, из-за чего в подвал просочилась вода.

Фото: Тюменское отделение Общероссийского народного фронта

Год назад комиссия департамента по безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени проверяла состояние дома. Однако экспертиза общественников выявила, что за год в доме ничего не изменилось. Косметический ремонт так и не выполнен, инженерные сети не заменены. В подъезде и подвале по-прежнему грязь. Под потолочными плитами перекрытия, там, где порвались арматурные стержни, вместо указанных в официальном ответе деревянных брусов стоят ржавые металлические подпорки.

На улице Олега Антонова в Тюмени поселился коммунальный кошмар
Узнать подробнее

Во время своего визита общественники заметили трещины в доме и обрушение частей фасада здания. Фронтовики направили в городскую администрацию официальное обращение с просьбой провести экспертизу и признать дом аварийным. Также представители народного фронта настаивают незамедлительно принять меры в отношении управляющей компании.

#Новости#Общество#ЖКХ#Недвижимость#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25