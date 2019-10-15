Тюмень в лидерах рейтинга дорог даже после 9-бальных пробок в сентябре

Отмечается, что в ходе опроса о качестве дорог, в котором приняли участие 90 тыс. человек, Грозный занял перовое место, набрав 7,5 баллов из 10 возможных. На втором месте областная столица. За год показатель рейтинга дорог увеличился на 0,3 балла до 7. Третье место занял Губкин из Белгородской области.
Между тем Москва смогла набрать только 5,7 балла. Мегаполис под управлением Сергея Собянина не смог показать серьезное улучшение дорожной ситуации в столице. Стоит отметить, что 35 городов из 200, согласно данным опроса, получили более 5 баллов.
Как пишет ТАСС, депутаты и общественники поставили Тюмень на первое место среди городов с лучшими дорогами. Между тем в сентябре в городе несколько раз были отмечены 9-бальные пробки из-за многочисленных ремонтных работ.