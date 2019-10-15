Тюмень в лидерах рейтинга дорог даже после 9-бальных пробок в сентябре

Отмечается, что в ходе опроса о качестве дорог, в котором приняли участие 90 тыс. человек, Грозный занял перовое место, набрав 7,5 баллов из 10 возможных. На втором месте областная столица. За год показатель рейтинга дорог увеличился на 0,3 балла до 7. Третье место занял Губкин из Белгородской области.