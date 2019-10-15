Новая акция для держателей карт «Мир» Запсибкомбанка

«Новые возможности по картам «Мир» позволяют клиентам Запсибкомбанка до конца текущего года экономить до 11,25% от суммы покупок: до 1,25% возвращать бонусами (1 бонус=1 рубль) по действующей программе лояльности «Бонусы» от Запсибкомбанка и 10% по акции «КЕШБЭК КЕШБЭКОВ». Помимо стандартных бонусов можно получать дополнительные за сохранение минимального остатка на счете карты, тем самым увеличить процент возврата с покупок в 2 раза. Для этого оформите и (или) подключите Пакет услуг к карте «Мир» в любом офисе Запсибкомбанка», – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.