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Новая акция для держателей карт «Мир» Запсибкомбанка

15 октября 2019, 11:41
Фото: vk.com/zapsibo
Запсибкомбанк объявляет об акции для держателей карты «Мир», обеспечивающей кешбэк 10% за покупки, совершаемые в течение месяца в магазинах детских товаров, косметики и бытовой химии.
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Тюмень

Для получения кешбэка необходимо:

  1. Убедиться в том, что карта «Мир» Запсибкомбанка привязана к программе на сайте privetmir.ru .
  2. В период с 1 октября по 31 декабря 2019 года совершать любые покупки с помощью карты «Мир» на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно.

«Новые возможности по картам «Мир» позволяют клиентам Запсибкомбанка до конца текущего года экономить до 11,25% от суммы покупок: до 1,25% возвращать бонусами (1 бонус=1 рубль) по действующей программе лояльности «Бонусы» от Запсибкомбанка и 10% по акции «КЕШБЭК КЕШБЭКОВ». Помимо стандартных бонусов можно получать дополнительные за сохранение минимального остатка на счете карты, тем самым увеличить процент возврата с покупок в 2 раза. Для этого оформите и (или) подключите Пакет услуг к карте «Мир» в любом офисе Запсибкомбанка», – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
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