Медики: Если вы быстро ходите, то дольше проживете

Максимальная скорость передвижения человека (не переходя на бег) может быть одним из маркеров в дальнейшей жизни человека. Ученые отмечают, что на этот показатель влияет на старение тела и, в частности, мозга.
Исследователи отмечают, что медики давно используют скорость ходьбы как показатель здоровья пациента. Ученые из Университета Дьюка (Северная Каролина) установили, как данный маркер работает в отношении людей среднего возраста. Медленная ходьба сигнализировала о физическом упадке. Люди в целом чувствовали себя хуже тех, кто ходил быстрее. Специалисты сравнили статистические показатели приёма пациентов в поликлиниках за 10 лет.
Между тем тесты были проведены ещё в 2017 году, но опубликованы только недавно. Врачи констатировали, что легкие, зубы и иммунная система медленных людей в худшем состоянии, чем у остальных, отмечают Новые известия.