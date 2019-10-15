Медики: Если вы быстро ходите, то дольше проживете

Исследователи отмечают, что медики давно используют скорость ходьбы как показатель здоровья пациента. Ученые из Университета Дьюка (Северная Каролина) установили, как данный маркер работает в отношении людей среднего возраста. Медленная ходьба сигнализировала о физическом упадке. Люди в целом чувствовали себя хуже тех, кто ходил быстрее. Специалисты сравнили статистические показатели приёма пациентов в поликлиниках за 10 лет.