nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медики: Если вы быстро ходите, то дольше проживете

15 октября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Специалисты изучили скорость походки у 45-летних людей в США. Медики отмечают, что медленные люди умирают чаще.

Максимальная скорость передвижения человека (не переходя на бег) может быть одним из маркеров в дальнейшей жизни человека. Ученые отмечают, что на этот показатель влияет на старение тела и, в частности, мозга.

Исследователи отмечают, что медики давно используют скорость ходьбы как показатель здоровья пациента. Ученые из Университета Дьюка (Северная Каролина) установили, как данный маркер работает в отношении людей среднего возраста. Медленная ходьба сигнализировала о физическом упадке. Люди в целом чувствовали себя хуже тех, кто ходил быстрее. Специалисты сравнили статистические показатели приёма пациентов в поликлиниках за 10 лет.

Между тем тесты были проведены ещё в 2017 году, но опубликованы только недавно. Врачи констатировали, что легкие, зубы и иммунная система медленных людей в худшем состоянии, чем у остальных, отмечают Новые известия.

#Новости#Врачи#Научные исследования#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25