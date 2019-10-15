Либертарианец Светов приехал в Тюмень обсудить экологические проблемы

— На мой взгляд, то, что недра принадлежат государству, а не людям — самое большое преступление. Поэтому первое, что я бы сделал — де огосударствление права собственности на недра. В Тюмени сложная система сбора налогов: вы собираете налоги с ХМАО и ЯНАО, поэтому жителям Тюмени приятно чувствовать себя некоей сибирской Москвой. Поэтому я хочу донести, что-то, что вы получаете сейчас — это крохи по сравнению с тем, если бы у вас было больше автономии.