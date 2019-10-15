Либертарианец Светов приехал в Тюмень обсудить экологические проблемы

Политик посетил Тюмень в рамках лекционного тура. Перед тюменцами он прочитает лекцию на тему «Либертарианство и охрана окружающей среды». «Нашему городу» удалось пообщаться с политиком перед мероприятием и задать ему несколько вопросов.
— Тюменская область регион с, довольно, благополучной экологической обстановкой. Почему Вы выбрали экологию основной темой лекции?
— Насколько я знаю, в Тюмени с экологической повесткой не все в порядке. Да и тему выступления выбирала принимающая сторона. Я постараюсь объяснить, что самый большой урон экологии наносит государство. Сегодня я буду рассказывать о пожарах в тайге и почему в них виновато государство. И озере Байкал, в которое в течении 40 лет сливали отходы с целлюлозного завода.
— В последнее время экологическая тематика всё чаще появляется в политической повестке. Как вы считаете, какой процент голосов может привлечь политик, используя экологическую тематику?
— В первую очередь это зависит от того, как её продвигать. Если использовать метод моральной паники, как Грета Тунберг, то это просто чудовищно и напоминает секту. Если подходить к экологической повестке разумно, то это будет эффективно, особенно в таких регионах как Магнитогорск, Новосибирск и Архангельск. Конечно, зачастую нельзя обойтись без вредного производства, важно чтобы выгодополучателями этих решений были местные жители.
— Насколько вероятно, что кто-то из ваших сторонников сможет занять высокий пост в областном правительстве?
— Мы планировали лекционный тур так, чтобы посетить города, где у нас отделения небольшие или их нет вовсе. К сожалению, в Тюмени наших сторонников пока мало. Я уверен, что секретарь местного отделения ЛПР человек очень интересный и имеет огромный потенциал. Мы познакомились лично только вчера, поэтому подробнее я пока сказать не могу.
— Если бы главой нашего региона стал либертарианец, что бы изменилось в первую очередь?
— На мой взгляд, то, что недра принадлежат государству, а не людям — самое большое преступление. Поэтому первое, что я бы сделал — де огосударствление права собственности на недра. В Тюмени сложная система сбора налогов: вы собираете налоги с ХМАО и ЯНАО, поэтому жителям Тюмени приятно чувствовать себя некоей сибирской Москвой. Поэтому я хочу донести, что-то, что вы получаете сейчас — это крохи по сравнению с тем, если бы у вас было больше автономии.
— Вы планируете готовить команду для участия в выборах 2021 года?
— Да, конечно. Например, на прошедших выборах в Санкт-Петербурге прошли трое наших кандидатов. Я верю, что в России будет либертарианство.
Либертарианство — политическая философия поддерживающая свободу как основной принцип. По мнению либертарианцев, роль государства в жизни человека должна быть сведена к минимуму.