nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ищут биткоины: Через месяц силовики снова пришли с обысками в штабы Навального

15 октября 2019, 13:38
Фото: twitter.com
С раннего утра 15 октября в штабах политика Алексея Навального проходят очередные обыски. По разным данным следователи работают в 30 из 49 регионах, где расположены региональные представительства.

Известно, что в тюменском штабе на данный момент данных следственных мероприятий не проводилось. По данным Новых известий, параллельно с этим силовики пришли домой к эковолонтера «Яблоко» в Архангельске (он выступает против свалки в Шиесе).

В Екатеринбурге следователи пришли в квартиру Федора Крашенинникова. Он отметил, что ранее его бывшая жена работала в штабе. В Челябинске полиция пришла в квартиру, где живет бабушка видеооператора Юрия Прудникова (работает в ФБК).

В ходе следственных действий никого не задержали.

Это не первый массовый обыск. 12 сентября силовики проводили аналогичные мероприятия в 40 городах России.

#Новости#Обыски#Тюменский штаб Алексея Навального#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25