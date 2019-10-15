Ищут биткоины: Через месяц силовики снова пришли с обысками в штабы Навального

Известно, что в тюменском штабе на данный момент данных следственных мероприятий не проводилось. По данным Новых известий, параллельно с этим силовики пришли домой к эковолонтера «Яблоко» в Архангельске (он выступает против свалки в Шиесе).
В Екатеринбурге следователи пришли в квартиру Федора Крашенинникова. Он отметил, что ранее его бывшая жена работала в штабе. В Челябинске полиция пришла в квартиру, где живет бабушка видеооператора Юрия Прудникова (работает в ФБК).
В ходе следственных действий никого не задержали.
Это не первый массовый обыск. 12 сентября силовики проводили аналогичные мероприятия в 40 городах России.