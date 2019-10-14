Жителю Ялуторовска грозит до двух лет колонии за пьяную езду

То, что мужчина сел за руль пьяным подтвердил и электронный прибор, предназначенного для определения содержания алкоголя в крови. Он показал наличие 1,34 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. По словам автомобилиста, он был в гостях у друзей, после окончания застолья он не захотел воспользоваться услугами службы такси и поехал домой сам.