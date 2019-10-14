Жителю Ялуторовска грозит до двух лет колонии за пьяную езду

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» остановили автомобиль ВАЗ «2112». От водителя исходил резкий запах алкоголя.
То, что мужчина сел за руль пьяным подтвердил и электронный прибор, предназначенного для определения содержания алкоголя в крови. Он показал наличие 1,34 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. По словам автомобилиста, он был в гостях у друзей, после окончания застолья он не захотел воспользоваться услугами службы такси и поехал домой сам.
Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С учетом этого было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».