Жители Тюмени и Ишима больше всего страдают от ожирения

Ещё четыре района показывают высокие показатели по этому заболеванию. Отмечается, что избыточная масса тела приводит к целому ряду болезней и недугов. Данный фактор резко снижает продолжительность жизни людей из-за диабета и плохой работы сердца. В среднем данные «пациенты» живут на 3-15 лет меньше.