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Жители Тюмени и Ишима больше всего страдают от ожирения

14 октября 2019, 12:59
Фото: pixabay.com
Тюмень и Ишим входят в зону риска по заболеваемости ожирением. В Роспотребнадзоре отмечают, что областная столица входит в десятку городов, где люди больше всего страдают ожирением.
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Тюмень

Ещё четыре района показывают высокие показатели по этому заболеванию. Отмечается, что избыточная масса тела приводит к целому ряду болезней и недугов. Данный фактор резко снижает продолжительность жизни людей из-за диабета и плохой работы сердца. В среднем данные «пациенты» живут на 3-15 лет меньше.

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Диетологи отмечают, что в большинстве случаев этому способствует некачественное питание, регулярное употребление сладкого и газировки. При этом ожирением в РФ выявлено у 14% мужчин и 26% женщин. Стоит отметить, что лидерами по числу подобных пациентов являются Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Курганская области.

#Новости#Врачи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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