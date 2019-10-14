Тюменский технопарк пополнился еще тремя резидентами

Компания Технопарк-Т представила Экспертному совету программу аттестации и обучения BiosensingVR. Она предназначена для проведения тестирования и обучения персонала с применением инновационных компьютерных тренажеров.
Компания АСМТ займется в Тюменском технопарке созданием уплотнителя для безопасного проведения геофизических работ в скважинах, а компания ЭИСлаб презентовала экспертам мобильную станцию мониторинга воздуха.
Все три компании по итогам прошедшего заседания экспертного совета получили статус резидента Тюменского технопарка.