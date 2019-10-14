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Тюменский технопарк пополнился еще тремя резидентами

14 октября 2019, 04:49
Фото: Министерство Промышленности и торговли
Статус резидента Тюменского технопарка получили еще три компании со своими проектами.
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Тюмень

Компания Технопарк-Т представила Экспертному совету программу аттестации и обучения BiosensingVR. Она предназначена для проведения тестирования и обучения персонала с применением инновационных компьютерных тренажеров.

Компания АСМТ займется в Тюменском технопарке созданием уплотнителя для безопасного проведения геофизических работ в скважинах, а компания ЭИСлаб презентовала экспертам мобильную станцию мониторинга воздуха.

Все три компании по итогам прошедшего заседания экспертного совета получили статус резидента Тюменского технопарка.

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#Новости#Технопарк#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Технологии
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