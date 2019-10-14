Тюменские дорожники закроют проезд по улице Ванцетти до Свердлова

По данным городской администрации, с 15 октября по 10 ноября здесь будет проведен ремонт дорожного полотна. Работы частично будут пройдут на улице Елецкой.
Для объезда предлагаются участки на улице Свердлова, Комсомольской, Осипенко. Автомобилистам рекомендуется обращать внимание на временные знаки и заранее выбирать путь движения.
Дорожные службы города закрыли проезд по улице Невской до августа 2021 года. За это время коммунальщики проведут инженерные сети к многоэтажным жилым домам на улицах Магнитогорской и Пархоменко. Капитальный ремонт основных улиц Тюмени должен закончиться к 22 ноября текущего года. В этот день для проезда транспорта откроется улица Революции.