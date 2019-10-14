Тюменские дорожники закроют проезд по улице Ванцетти до Свердлова

Дорожные службы города закрыли проезд по улице Невской до августа 2021 года. За это время коммунальщики проведут инженерные сети к многоэтажным жилым домам на улицах Магнитогорской и Пархоменко. Капитальный ремонт основных улиц Тюмени должен закончиться к 22 ноября текущего года. В этот день для проезда транспорта откроется улица Революции.