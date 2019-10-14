Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» банковской картой

Ранее такая возможность была реализована с основными строительными компаниями Тюмени, такими как Брусника, «Энко», ПСК, «Сибстройсервис», «Меридиан», «Мостострой-11» и другие.
К оплате принимаются дебетовые и кредитные карты международных платежных систем Visa, MasterCard и национальной платежной системы «Мир», в том числе карты с технологией PayPass и PayWave. Также оплатить квартиру можно и с помощью смартфонов с использованием технологии Apple Pay и Samsung Pay.
- Сбербанк не взимает никаких дополнительных комиссий с покупателей квартир и начисляет положенные клиенту бонусы в рамках действующей программы лояльности. Комиссию за прием платежей по банковским картам платит застройщик. При оплате банковскими картами Сбербанка взимается комиссия в размере 1%, но не более 10 тысяч рублей, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Клиентам – держателям банковских карт Сбербанка «Аэрофлот» будут начислены бонусные мили, которые можно обменять на скидку при покупке билетов «Аэрофлот» или авиакомпаний альянса Sky Team.
Клиенты – участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» получат бонусы СПАСИБО, которые можно обменять на скидку до 99% в магазинах-партнерах банка.