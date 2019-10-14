Новый способ мошенничества: банк спас тоболяка от потери 100 тыс. рублей

По словам мужчины, он разместил в Сети объявление о продаже спортивного тренажера, вскоре ему позвонил человек, который представился потенциальным покупателем и заявил, что в настоящее время он находится вне города, а также пояснил, что скоро к нему приедет курьер и заберет товар. Продавца же он попросил перевести денежные средства на банковский счет.