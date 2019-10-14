Новый способ мошенничества: банк спас тоболяка от потери 100 тыс. рублей

По словам мужчины, он разместил в Сети объявление о продаже спортивного тренажера, вскоре ему позвонил человек, который представился потенциальным покупателем и заявил, что в настоящее время он находится вне города, а также пояснил, что скоро к нему приедет курьер и заберет товар. Продавца же он попросил перевести денежные средства на банковский счет.
Продавец спортивного тренажера сообщил звонившему номер банковской карты, а также код, пришедший в СМС-сообщении. Через некоторое время ему опять позвонил покупатель и сообщил, что денежные средства заявители ошибочно перевелись на счет покупателя.
После этого тоболяк проверил баланс карты, убедился, что деньги на месте и позвонил по номеру горячей линии банковского учреждения, где узнал от оператора, что неизвестный хотел перечислить денежные средства потерпевшего, но банк операцию отклонил. Сумма ущерба могла бы составить 100 тыс. рублей.