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Новый способ мошенничества: банк спас тоболяка от потери 100 тыс. рублей

14 октября 2019, 04:13
Фото: 1Mi
Житель города Тобольска чуть не лишился 100 тыс. рублей. Все началось с продажи спортивного тренажера.

По словам мужчины, он разместил в Сети объявление о продаже спортивного тренажера, вскоре ему позвонил человек, который представился потенциальным покупателем и заявил, что в настоящее время он находится вне города, а также пояснил, что скоро к нему приедет курьер и заберет товар. Продавца же он попросил перевести денежные средства на банковский счет.

Продавец спортивного тренажера сообщил звонившему номер банковской карты, а также код, пришедший в СМС-сообщении. Через некоторое время ему опять позвонил покупатель и сообщил, что денежные средства заявители ошибочно перевелись на счет покупателя.

После этого тоболяк проверил баланс карты, убедился, что деньги на месте и позвонил по номеру горячей линии банковского учреждения, где узнал от оператора, что неизвестный хотел перечислить денежные средства потерпевшего, но банк операцию отклонил. Сумма ущерба могла бы составить 100 тыс. рублей.

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#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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