«Нет тела - нет дела»: Тюменцы выступили против сноса качелей на Московском тракте

«Кто-то смеялся. Сегодня качели и горку демонтируют)», - отметил один из пользователей крупного тюменского паблика. Люди отмечают, что изначально хотели обратить внимание на ветхость некоторых строений и уборку листьев вокруг. Однако уже через сутки на территории появился погрузчик.
«Оперативно. Нет тела - нет дела. Ждём продолжения», - прокомментировал ситуацию один из жителей Тюмени в паблике «ЧС Тюмень».
Впрочем, горожане «надеются», что скоро здесь построят новую площадку. Между тем большинство жителей областной столицы в этом сомневаются.
Осенью в Тюмени завершается этап благоустройства жилых районов. На отдельных объектах работы будут идти до 15 ноября. До 22 ноября закончится ремонт городских трасс.