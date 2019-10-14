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«Нет тела - нет дела»: Тюменцы выступили против сноса качелей на Московском тракте

14 октября 2019, 14:14
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы выступили против сноса качелей на детской площадке по улице Московский тракт, 121.

«Кто-то смеялся. Сегодня качели и горку демонтируют)», - отметил один из пользователей крупного тюменского паблика. Люди отмечают, что изначально хотели обратить внимание на ветхость некоторых строений и уборку листьев вокруг. Однако уже через сутки на территории появился погрузчик.

«Оперативно. Нет тела - нет дела. Ждём продолжения», - прокомментировал ситуацию один из жителей Тюмени в паблике «ЧС Тюмень».

Впрочем, горожане «надеются», что скоро здесь построят новую площадку. Между тем большинство жителей областной столицы в этом сомневаются.

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Осенью в Тюмени завершается этап благоустройства жилых районов. На отдельных объектах работы будут идти до 15 ноября. До 22 ноября закончится ремонт городских трасс.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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