«Нет тела - нет дела»: Тюменцы выступили против сноса качелей на Московском тракте

«Кто-то смеялся. Сегодня качели и горку демонтируют)», - отметил один из пользователей крупного тюменского паблика. Люди отмечают, что изначально хотели обратить внимание на ветхость некоторых строений и уборку листьев вокруг. Однако уже через сутки на территории появился погрузчик.