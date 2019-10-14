Блогер Варламов: Тюмень на 46 месте рейтинга лучших городов страны

В личном рейтинге из 70 городов страны областная столица заняла только 46 место. При этом видеоблогер отмечает, что его основные предпочтения очень субъективны. В качестве «оценок» выступали следующие параметры: «хотел бы я жить в этом городе», состояние общественного транспорта, активность местных жителей и архитектура строений.