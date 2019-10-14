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Блогер Варламов: Тюмень на 46 месте рейтинга лучших городов страны

14 октября 2019, 11:07
Фото: ЧС Тюмень
Илья Варламов назвал лучший город в России. Это не Тюмень, а Екатеринбург. В ТОП-3 отметились Казань и Севастополь.

В личном рейтинге из 70 городов страны областная столица заняла только 46 место. При этом видеоблогер отмечает, что его основные предпочтения очень субъективны. В качестве «оценок» выступали следующие параметры: «хотел бы я жить в этом городе», состояние общественного транспорта, активность местных жителей и архитектура строений.

В Тюмени же «есть много денег и много возможностей». При этом в городе не хватает «толкового руководителя». Варламов ранее отмечал недостатки областной столицы в архитектуре и озеленении.

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Екатеринбург стал лучшим из всех представленных городов из-за постепенных улучшений в архитектуре, активности местных жителей и готовности отстоять свои интересы. В конце списка оказались Йошкар-Ола, Чита и Адлер.

#Новости#Рейтинги#Общество#Недвижимость#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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