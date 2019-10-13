В Заводоуковске задержан грабитель с ножом

Женщина сообщила стражам порядка, что на нее напал неизвестный с ножом, когда она направлялась с работы домой. Нападавший потребовал отдать ему сумку, в которой находились деньги, банковские карты, документы и продукты. Затем мужчина скрылся в соседнем дворе.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый местный житель. Он полностью признал свою вину и пояснил, что пошел на преступление ради личного обогащения. Все похищенное возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.