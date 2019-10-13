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В Заводоуковске задержан грабитель с ножом

13 октября 2019, 04:16
Фото: pixabay.com
Полицейские Заводоуковска задержали грабителя, напавшего на местную жительницу с ножом.
Сюжет
Тюмень

Женщина сообщила стражам порядка, что на нее напал неизвестный с ножом, когда она направлялась с работы домой. Нападавший потребовал отдать ему сумку, в которой находились деньги, банковские карты, документы и продукты. Затем мужчина скрылся в соседнем дворе.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый местный житель. Он полностью признал свою вину и пояснил, что пошел на преступление ради личного обогащения. Все похищенное возвращено владелице.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

#Новости#Криминал#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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