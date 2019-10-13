Тюменской пенсионерке удалось расторгнуть навязанный кредит и вернуть деньги

В Роспотребнадзоре напоминают, что необходимо внимательно изучить любые предлагаемые документы до их подписания. Если в телефонном разговоре сотрудники клиники предлагают взять с собой паспорт, следует помнить, что за этим последует заключение договоров, в том числе кредитного. Посетителя могут ввести в заблуждения относительно тех документов, которые он подписывает.