Тюменской пенсионерке удалось расторгнуть навязанный кредит и вернуть деньги

Женщина обратилась в управление Роспотребнадзора по Тюменской области с жалобой на действия клиники, оказывающей медицинские и косметологические услуги. Как пояснила заявительница, ей навязывали дорогостоящую косметику и услуги.
Ей позвонили из клиники и пригласили пройти бесплатную диагностику здоровья. После визита в медицинское учреждение женщина подписала договоры на приобретение дорогостоящей косметики и оказание платных медуслуг. Оплату женщине предстояло производить посредством кредитного договора. По словам пенсионерки, она не знала, что с ней заключаются договоры, тем более кредитный. Подписание документов ей объяснили соблюдением формальности и отчетности.
Специалисты Управления составили претензию, и потребителю были возвращены деньги за дорогостоящую косметику и не оказанные платные услуги.
В Роспотребнадзоре напоминают, что необходимо внимательно изучить любые предлагаемые документы до их подписания. Если в телефонном разговоре сотрудники клиники предлагают взять с собой паспорт, следует помнить, что за этим последует заключение договоров, в том числе кредитного. Посетителя могут ввести в заблуждения относительно тех документов, которые он подписывает.