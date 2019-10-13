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Тюменской пенсионерке удалось расторгнуть навязанный кредит и вернуть деньги

13 октября 2019, 04:40
Фото: pixabay.com
Тюменская пенсионерка смогла отказаться от навязанного медицинским учреждением кредита и вернуть свои деньги.

Женщина обратилась в управление Роспотребнадзора по Тюменской области с жалобой на действия клиники, оказывающей медицинские и косметологические услуги. Как пояснила заявительница, ей навязывали дорогостоящую косметику и услуги.

Ей позвонили из клиники и пригласили пройти бесплатную диагностику здоровья. После визита в медицинское учреждение женщина подписала договоры на приобретение дорогостоящей косметики и оказание платных медуслуг. Оплату женщине предстояло производить посредством кредитного договора. По словам пенсионерки, она не знала, что с ней заключаются договоры, тем более кредитный. Подписание документов ей объяснили соблюдением формальности и отчетности.

Специалисты Управления составили претензию, и потребителю были возвращены деньги за дорогостоящую косметику и не оказанные платные услуги.

В Роспотребнадзоре напоминают, что необходимо внимательно изучить любые предлагаемые документы до их подписания. Если в телефонном разговоре сотрудники клиники предлагают взять с собой паспорт, следует помнить, что за этим последует заключение договоров, в том числе кредитного. Посетителя могут ввести в заблуждения относительно тех документов, которые он подписывает.

#Новости#Медицина#Общество#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук#Происшествия
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