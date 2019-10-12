В Тюменской области известную птицефабрику обвинили в загрязнении природы

В паблике «Наш Столичный | Тюменский район» на этой неделе был опубликован пост, в котором птицефабрику «Боровская» обвиняют в загрязнении окружающей среды. Автор публикации неизвестен, но он снабдил пост фотографиями.
Аноним пишет, что птицефабрика плевала на все законы и устроила слив отходов в жидком виде, и что все это потом попадает в сточные воды. Он также пожаловался на ужасный запах из-за этого.
«Вот про это надо было говорить Грете Турнберг в ООН», – подытожил автор публикации.
В комментарии пришли представители администрации Тюменского района. Они посоветовали обратиться в интернет-приемную.
«Специалисты отдела муниципального земельного контроля и рекламы проведут проверку в отношении использования земельного участка Боровской птицефабрикой», – пообещали в администрации.