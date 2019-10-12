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В Тюменской области известную птицефабрику обвинили в загрязнении природы

12 октября 2019, 11:36
Фото: vk.com/tumraj
Неизвестный пользователь «ВКонтакте» обвинил птицефабрику «Боровскую» в загрязнении окружающей среды. Соответствующий пост был опубликован в одной из групп социальной сети на этой неделе.
Сюжет
Тюмень

В паблике «Наш Столичный | Тюменский район» на этой неделе был опубликован пост, в котором птицефабрику «Боровская» обвиняют в загрязнении окружающей среды. Автор публикации неизвестен, но он снабдил пост фотографиями.

Фото: vk.com/tumraj

Аноним пишет, что птицефабрика плевала на все законы и устроила слив отходов в жидком виде, и что все это потом попадает в сточные воды. Он также пожаловался на ужасный запах из-за этого.

«Вот про это надо было говорить Грете Турнберг в ООН», – подытожил автор публикации.

Фото: vk.com/tumraj

В комментарии пришли представители администрации Тюменского района. Они посоветовали обратиться в интернет-приемную.

«Специалисты отдела муниципального земельного контроля и рекламы проведут проверку в отношении использования земельного участка Боровской птицефабрикой», – пообещали в администрации.

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#Новости#Птицефабрика Боровская#Экология#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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