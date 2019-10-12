В Тюмени с «дочки» Utair взыскали 1,1 млн рублей убытков

«ЮТэйр-Инжиниринг» должна выплатить 1,1 млн рублей убытков московской компании «Газпром бурение». Такое решение вынес тюменский арбитраж. Суд полностью удовлетворил исковое заявление истца.
Кроме этого, с «дочки» Utair взыскали 19,6 тысяч рублей расходов на уплату госпошлины и 4,2 тысяч рублей в доход федерального бюджета госпошлины.
Ответчик может обжаловать такой вердикт в течение месяца.
Компания «Газпром бурение» обратилась в Арбитражный суд со своими требованиями 23 мая. Через неделю заявление арбитраж принял. И вот накануне, 11 октября, суд удовлетворил полностью просьбу истца.