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В Тюмени с «дочки» Utair взыскали 1,1 млн рублей убытков

12 октября 2019, 09:36
Фото: pixabay.com
«Дочка» авиакомпании Utair – «ЮТэйр-Инжиниринг» – должна выплатить московской компании убыток в миллион рублей. Такой вердикт вынес Арбитражный суд Тюменской области.
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Тюмень

«ЮТэйр-Инжиниринг» должна выплатить 1,1 млн рублей убытков московской компании «Газпром бурение». Такое решение вынес тюменский арбитраж. Суд полностью удовлетворил исковое заявление истца.

Кроме этого, с «дочки» Utair взыскали 19,6 тысяч рублей расходов на уплату госпошлины и 4,2 тысяч рублей в доход федерального бюджета госпошлины.

Ответчик может обжаловать такой вердикт в течение месяца.

Компания «Газпром бурение» обратилась в Арбитражный суд со своими требованиями 23 мая. Через неделю заявление арбитраж принял. И вот накануне, 11 октября, суд удовлетворил полностью просьбу истца.

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