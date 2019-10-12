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Дагестанский бизнесмен поставит Тюменской облдуме телевизоры за 600 тыс. рублей

12 октября 2019, 03:30
Фото: pixabay.com
Предприниматель Саид Алимагомедович Абдуллаев объявлен победителем торгов на приобретение для Тюменской облдумы больших ЖК-телевизоров.

Он предложил поставить оборудование за 600 тыс. рублей. При этом максимальная цена контракта составила 1 млн. Три больших телевизора от 55 до 65 дюймов должны быть поставлены в ближайшее время. Они должны быть оборудованы подсветкой, весят до 26 килограмм.

Известно, что индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Махачкале. По данным Znak.com он занимается строительством домов и поставкой различного оборудования и техники. В частности он выиграл несколько конкурсов в ХМАО и ЯНАО на поставку электронных весов и видеорегистраторов.

Ранее тюменские чиновники заказали в августе 2019 года 24 фигурки из слоновой кости за 1,3 млн рублей для нужд областного правительства.

#Новости#Чиновники#Госзакупки#Телевизоры#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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