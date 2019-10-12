Дагестанский бизнесмен поставит Тюменской облдуме телевизоры за 600 тыс. рублей

Он предложил поставить оборудование за 600 тыс. рублей. При этом максимальная цена контракта составила 1 млн. Три больших телевизора от 55 до 65 дюймов должны быть поставлены в ближайшее время. Они должны быть оборудованы подсветкой, весят до 26 килограмм.