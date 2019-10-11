ВКонтакте отмечает 13-й день рождения обновлённым Pixel Battle

Впервые Pixel Battle прошёл два года назад — и так понравился игрокам, что они попросили проводить его снова. Участники рисуют на общем графическом полотне, но могут закрашивать только по одному пикселю в минуту. Чтобы создать полноценный рисунок, нужно договориться и действовать согласованно. Играть можно за себя или за сообщество — для этого нужно открыть приложение именно из него. Самые активные пользователи и паблики попадают в топ.